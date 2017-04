Keskusta vaalien ykkösenä – katso palvelusta kaikki tulokset

Keskusta on tällä hetkellä kuntavaalien suurin puolue, kun äänistä on laskettu 73,6 prosenttia. Toiseksi suurin puolue on laskennan tässä vaiheessa Sdp ja kolmanneksi suurin kokoomus.

Äänistä on iso osa laskematta, joten vaalin tulos voi vielä muuttua merkittävästi.

Voit seurata laskennan etenemistä tulospalvelusta. Tulokset päivittyvät automaattisesti viiden minuutin välein.